ما هي فوائد ومضار مخلل الخيار؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التخليل ليست من العمليّات الجديدة، بل هي عمليّة قديمة إلى حدّ ما، حيث كانت تستعمل ولا زالت في حفظ مختلف أنواع الأطعمة وذلك قبل أن يتم التوصل إلى عملية تبريد الأغذية من خلال اختراع الثلاجات، ومع أن الثلاجات غزت الدنيا كلها، إلا أن هذه العملية لا زالت متّبعة إلى يومنا هذا.



تستعمل في عمليّة التخليل عدّة موادّ هامّة منها الملح، والزيت، والفلفل، حيث يتمّ خلط هذه الموادّ مع بعضها البعض بمقادير محدّدة من أجل صنع المخللات، إذ تستعمل المخلات كنوع من أنواع المقبلات، فلا نجد سفرة تخلو من بعض أنواعها خاصة لدى الشرقيّين والعرب، ولعلَّ النوع الأبرز من أنواع المخللات هو مخلل الخيار الذي يكثر استعماله، وفيما يلي بعض أبرز فوائد هذا النوع من المخللات.

فوائد مخلل الخيار

- يمدّ جسم الإنسان بالطاقة التي يحتاجها، حيث إنّ المخللات قادرة وبشكل كبير على تزويد جسم الإنسان بالفيتامين ب ولكن بنسب ضئيلة ومحدودة، غير أنّها جيّدة إلى حدّ ما لأجل هذه الغاية.

- يفيد جسم المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، وذلك بالنظر إلى وجود نسبة لا بأس بها من فيتامين ك المفيد لجسم هذه المرأة.

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- يساعد على تقوية بصر الإنسان، حيث يستطيع المخلل أن يزود الجسم بالكمية المناسبة من الفيتامين أ اللازم للجسم، وتحديداً لعملية الإبصار.

- يحتوي على كمية كبيرة من الملح الأمر الذي قد ينفع جسم الإنسان بقتل البكتيريا ومسبّبات الأمراض.

- يساعد على العلاج والتشافي من قرحة المعدة.

- يسيطر على كميّات السكر في دم الإنسان، وذلك من خلال تحسين نسب الهيموغلوبين في دم الإنسان، وذلك بسبب حامض الخليك الموجود فيه.

- يحتوي على العديد من الفيتامينات، والمعادن الهامة، ومضادّات الأكسدة الضروريّة للجسم، حيث تساعد مثل هذه العناصر والمعادن على علاج العديد من أمراض الجسم كفقر الدم، وزيادة المناعة، ورفع قوة العظام ووقايتها، إلى جانب العديد من الوظائف الأخرى الهامّة.

- يحسّن من عملية الهضم.

محاذير تناول مخلل الخيار

- بسبب كميّات الملح الكبيرة التي تحتوي المخللات عليها، والتي قد تضرّ بشكل كبير بسبب رفعها لضغط الدم، فإنّه من غير المستحسن تناولها بكميات كبيرة من قبل الأشخاص العاديين أصحاء الأبدان، بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عنها من قبل من يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

- يجب الابتعاد عن تناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون من تراكمات الدهون، أو من ارتفاع في نسبة الكولسترول، حيث إنّ المخللات لها القدرة على زيادة خطر الدهون والكوليسترول في جسم الإنسان بسبب الكميات المرتفعة التي تحتوي عليها من الزيوت، لذا فإنه من المفضل أن يبتعد الإنسان عنها، أو يضبط الكميات التي تدخل إلى بدنه منها.