«فالي أوف سولز» يحصد «النجمة الذهبية» لمهرجان مراكش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الفيلم الكولومبي «فالي أوف سولز» لمخرجه نكولاس رينكون، جائزة «النجمة الذهبية» لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، في ختام فعاليات دورته الثامنة عشرة مساء السبت. يحكي الفيلم الذي صور على ضفاف نهر ماكدلينا ميدو بكولومبيا قصة أب يبحث عن جثماني ابنتيه في النهر بعدما قتلهما الجيش، ويعد بحسب النقاد السينمائيين «مرافعة من أجل السلام في مجتمع تمزقه الحرب الأهلية».

ومنحت لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون جائزة أحسن ممثل، لتوبي والاس، عن دوره في الفيلم الأسترالي «بايبي تيث»، بينما عادت جائزة أحسن ممثلة لكل من نيكولا بورلي وروكسان سكريمشاو؛ لأدائهما في الفيلم البريطاني «لين+لوسي».

أما جائزة أحسن إخراج فكانت من نصيب التونسي علاء الدين سليم عن فيلم «طلامس»، وحصل فيلما «موزاييك آ بورتريه» للصيني زهاي يشيانغ، و«لاست فيزيت» للسعودي عبد المحسن الذهبان مناصفة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.