شكرا لقرائتكم خبر عن غارات «إسرائيلية» على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت طائرات حربية «إسرائيلية» غارات على غزة في وقت مبكر الأحد، وفق مسؤولين أمنيين فلسطينيين، بعد ساعات على إطلاق ناشطين فلسطينيين ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه جنوب «إسرائيل».

وقال الفلسطينيون إن الغارات استهدفت موقعين في شمال غزة لكتائب القسام، الجناح العسكري «لحماس»، إضافة إلى عدة غارات على موقع آخر غرب القطاع.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال بيان للجيش «الإسرائيلي» مساء السبت:« إن ثلاثة مقذوفات أطلقت من قطاع غزة، وتم اعتراضها بواسطة نظام القبة الحديدية».

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