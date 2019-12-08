كوريا الشمالية تجري «تجربة هامة جداً» في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت كوريا الشمالية «تجربة هامة جداً» في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، السبت بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال متحدث باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيونج يانج «تم إجراء تجربة هامة جداً في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية في السابع من كانون الأول/ديسمبر من عام 2019».

وأضاف أن نتائج التجربة الأخيرة سيكون لها «تأثير هام» في تغيير «الموقف الاستراتيجي» لكوريا الشمالية. ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى حول التجربة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد وافق على إغلاق موقع سوهي خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان في بيونغ يانغ كجزء من إجراءات بناء الثقة. كما تأتي التجرية الأخيرة في الوقت الذي تكثف فيه بيونغ يانغ ضغوطها قبل المهلة النهائية التي حددتها الولايات المتحدة نهاية هذا العام لتقديم عرض جديد لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة.

والخميس الماضي، حذرت تشو سون هوي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي من العودة إلى الحرب الكلامية ضد واشنطن، مهددة باستئناف الإشارة إلى ترامب بـ«العجوز الخرف»، وهو اللقب الذي أطلقته عليه بيونغ يانغ في ذروة التوتر بين البلدين عام 2017.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من تحذير كوريا الشمالية للولايات المتحدة بأنها إذا استخدمت القوة فستواجه بـ«إجراءات متكافئة فورية على أي مستوى».