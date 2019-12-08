شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران..«أفضل شركة طيران اقتصادي» في الشرق الأوسط وإفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنف موقع AirlineRating.com شركة «العربية للطيران» كأفضل «شركة طيران اقتصادي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحصلت الشركة على اللقب الجديد، بعد فوزها بمسابقة جوائز التميز في قطاع الطيران التي يجريها الموقع سنوياً، والتي يشارك في لجنة تحكيمها نخبة من 7 محررين أصحاب خبرات واسعة في هذا المجال، ووفقاً لـ 12 معياراً يشمل عمر الأسطول وآراء المسافرين والربحية والتصنيف الاستثماري وعروض المنتجات وعلاقات طاقم العمل. عادل العلي الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة العربية للطيران» قال إن اللقب الجديد يؤكد على مكانة الشركة كخيار مفضل في المنطقة للسفر الجوي منخفض التكلفة، ويعتبر دليلاً على تقديم القيمة الاستثنائية للعملاء بالاستناد إلى أرقى معايير الخدمة.

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