محمد بن راشد يعفي متعسري قروض «زايد للإسكان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، قراراً بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين؛ نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم، من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني من «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، بهدف المحافظة على استقرار الأسرة المواطنة، وتوفير سبل العيش الكريم لها والمحافظة عليها.

يهدف القرار إلى تذليل كل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل شؤون حياتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويشمل المستفيدين من الدعم السكني من المتوفين والمتعسرين عن سداد المتبقي من قرض الدعم السكني.

كما يعكس القرار حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الدولة، وتسخير الطاقات؛ لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، كما يأتي القرار تأكيداً للرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم خاصة للمواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة؛ وذلك تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسري، ولتحقيق الرفاهية الاجتماعية، ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم.

وتقدم الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، بالشكر الجزيل إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على قرار إعفاء المتعسرين من سداد الاستحقاقات السكنية.

مؤكداً أن القرار يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة، لإسعاد المواطنين، وتحقيق الحياة الكريمة. وهو ترجمة لروح التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، ويؤكد تناغم القيادة مع آمال الشعب، وتلمّسها لاحتياجاتهم. وأضاف: «إن حكومة دولة الإمارات حكومة واعية بتطلعات شعبها، وحريصة على تحقيق جودة الحياة بمبادرات ملموسة تتضامن مع احتياجات الشعب.

ويأتي تحديد هذه الفئات في الإعفاء من منطلق دراسة شاملة للفئات التي لا يمكنها استكمال دفع الاستحقاقات؛ لأننا نؤمن في «زايد للإسكان»، أن الاستقرار والسعادة لا يتحققان بالحصول على المسكن فقط؛ بل تبني نمط حياة تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة، وتتكامل فيه عوامل الرفاه والسعادة».

(وام)