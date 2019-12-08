شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مجتمعية: القرار يلامس قلوب المواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطلاع: يمامة بدوان ومحمد ياسين

شكل قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بإعفاء المتعسرين من القروض السكنية، ابتهاجاً عامّاً..لم يشمل المستفيدين المباشرين منه، وحسب، بل عمّ كل أبناء الوطن، لأنه دليل ومؤشّر، على أنهم يعيشون في ظل قيادة حريصة على ألّا تكون في حياتهم منغّصات أو قلق، أو شعور بعدم الاطمئنان..فهم مرتاحون إلى مستقبل آمن مشرق.

رسالة واضحة

قالت المهندسة عزة سليمان، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي: صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد بهذا القرار يوجه رسالة واضحة للدور والمكانة التي يريدها للأسرة المواطنة ويحرص عليها وتشغل أولوية لدى قيادتنا، لأهمية الأسرة في المجتمع الإماراتي، منذ نشأة دولتنا التي تسعى إلى ضمان الأفضل للمواطنين.

وأضافت: كما يعكس هذا القرار النهج الذي رسمه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ونهج زايد لا يزال في قلوب القيادة الرشيدة والذين سوف تظل مكارمهم وقرارتهم سخية على أبنائهم المواطنين وأسرهم.

مراعاة الظروف

قال المهندس فيصل البلوكي، مدير أول إدارة الإشراف الهندسي، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: تعودنا من حكومتنا الرشيدة مراعاة ظروف مواطنيها، وفي هذا القرار مراعاة للأسر التي توفي عنها معيلها، والأسر التي قل دخلها وهذا من شأنه الحفاظ على الحياة الكريمة للأسرة الإماراتية، وراحتها وسعادتها، لتكون على الدوام في رخاء من العيش وهذا من فضل الله علينا

تخفيف الأعباء

فيما أشاد الدكتور سيف درويش، رئيس قسم الإعلام بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالقرار، وقال إنه يدل على أن دولتنا وقيادتها الرشيدة لا تكتفي بتحقيق إنجاز، وحصولها على الرقم ( 1 )، بل ترى النجاح بالاستمرار في المهمة حتى تتحقق غاياتها السامية في خدمة البشرية جمعاء، واستقرار الأسر وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

العيش الكريم

وقال يعقوب يوسف العوضي رئيس قسم العلاقات العامة بمحاكم عجمان الاتحادية الابتدائية: حفظ الله قادتنا وشيوخنا رموز الفخر والعزة، الذين لم يدخروا جهداً لإسعاد المواطنين وتلبية متطلباتهم. وأضاف أن إعفاء المتعسرين من القروض السكنية، يلامس قلوب المواطنين ويوفر لهم سبل العيش الكريم.

دور ريادي

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أكد مانع أحمد النقبي، أن قرار صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعفاء المتعسرين من القروض السكنية، أنه يعكس الدور الريادي والأبوي الذي يمثله سموّه، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف أن هذا القرار يجسد أسمى معاني عام التسامح، الذي ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويؤكد مبدأ التكافل الاجتماعي. كما أنه ترجمة لسعي القيادة الرشيدة، لتوفير بيئة مناسبة للحياة الكريمة.

سلم الأولويات

وثمن حسن علي راشد، القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد أن المواطن في سلم أولويات القيادة الرشيدة، التي تعمل جاهدة على إيجاد الحلول لكل الصعوبات التي قد تواجه أبناءها. وتابع أن القرار أثلج الصدور، وأدخل البهجة في القلوب، إذ يصب في مصلحة المتعسرين بالقروض السكنية، حيث تغمرهم الأفراح، من قائد فذ يضع احتياجات أبنائه أولوية.

نهج التسامح

قال محمد عبدالله بلحيف النعيمي، إن سخاء صاحب السموّ، الشيخ محمد بن راشد، يعبر عن نهج القيادة الرشيدة في التسامح والعطاء، الذي يحقق لأبنائه العيش اليسير والراحة والرفاه، كما أن مثل هذه القرارات تجعل المواطن أكثر سعادة واستقراراً، وتكون دافعاً له لخدمة وطنه على أكمل وجه. وأضاف أنه إضافة جديدة لإنجازات سموّه ومكارمه، حيث بلغ المواطنون ذروة الاطمئنان والاستقرار النفسي، بأن قائد الوطن هو الذي يتابع حاجاتهم ويلبيها. مؤكداً أن الشعب الذي حظي بمثل هذه القيادة، سيضع دوماً مصلحة الإمارات نصب عينيه.

مجتمع متماسك

فيما أوضحت جميلة الهاملي، أن حرص القيادة على الارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء الإمارات، وتقليل الأعباء المالية عن المتعسرين، وتوفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يدعم بلا شك إنشاء مجتمع إماراتي متماسك ومتين، ويسخر العقبات أمام أبنائه، للمساهمة الفاعلة في بناء دولة باتت في طليعة الدول المتقدمة في المجالات كافة. وأشارت إلى أن القرار، يؤكد نهج التعايش بين أفراد المجتمع كافة، ودليل على الحكمة والرؤية السديدة في تحقيق الأهداف السامية، من أجل شعب يلتف حول قيادته، للنهوض بالوطن متحدين ومتماسكين.

البيت متوحد

وقال علي القيشي، إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عوّد أبناءه على المفاجآت السارة، فلا تكاد تمر فترة إلا ويرسم البسمة على وجوههم، ما يبين أن البيت متوحد، فضلا عن مدى قرب القيادة من الشعب، حيث أنعم الله علينا بقيادة لا تضع أي حواجز بينها وبين أبنائها، وتسعى بكل الوسائل لتلبية متطلباتهم، وتعزز الاستقرار الأسري، وتدفع عجلة التقدم والازدهار نحو الأفضل لرفعة الوطن والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين.

أسعد شعب

أكد الدكتور محمد مراد عبدالله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، أن القرار، يراعي الظروف المعيشية، ويخفّف الأعباء عن كاهل الأسر، لتنعم بمستوى يتناسب مع رؤية حكومتنا الرشيدة بأن نكون أسعد شعب. وهذه التوجيهات السامية والمبادرات الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، سيكون لها صدى ومردود إيجابي لدى أبناء الوطن، وتعزز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن المعطاء الذي لا يبخل على شعبه في تفريج الكرب، وتخفيف المحن عنهم. حفظ الله قادتنا ووفقهم وسدد خطاهم لخير الوطن والمواطنين.