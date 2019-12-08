التأجير الذكي يستقطب المواطنين والمقيمين للتنقل في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين



كشف أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن المستفيدين من مشروع تأجير السيارات الذكي الذي أطلقته الهيئة عام 2017 نفذوا 1,4 مليون رحلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019.

وأكد ل ”الخليج 365” أن المشروع يشهد زيادة في نسبة المستفيدين حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 103% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وأن هناك خطة لزيادة عدد المركبات الخاصة بالتأجير الذكي حيث تمت إضافة 200 مركبة في عام 2018 وسيتم طرح عدد جديد من اللوحات بالإضافة إلى فتح المجال لإدخال مشغلين جدد إلى القطاع لدعم التنافسية في توفير الخدمة.

وحول أبرز تحديات المشروع أوضح أن هناك عدداً من الممارسات الخاطئة يقوم بها المستخدمون من بينها عدم التزام بعضهم بالشروط والأحكام المحددة من قبل المشغلين عند استخدام المركبات مثل عدم المحافظة على نظافة المركبات أو عدم صفها في المواقف بشكل صحيح.

وعن المخالفات أضاف أنه يتم مخالفة المستخدمين في حال إخلالهم بالشروط والأحكام التي يضعها المشغل لضمان توفير خدمة متميزة، كما يتم تحويل المخالفات المرورية على المستخدمين الذين يتم تحرير المخالفات بحقهم حسب الإجراءات المعمول بها.

وقال: إن مشروع التأجير الذكي يعتمد على التطبيقات الذكية وتعتمد الهيئة التحديث المستمر على الخدمات المقدمة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يخدم القطاع من خلال تطوير التطبيق وتوفير خدمات جديدة للمستخدمين.

وأكد بهروزيان أن خدمة التأجير الذكي تدعم جهود الهيئة في إسعاد المتعاملين وزيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي.