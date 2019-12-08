دبي تستقطب 63.5 مليار استثمارات أجنبية في 11 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

شهدت إمارة دبي تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال ال 11 شهراً الماضية بقيمة تصل إلى 63.5 مليار درهم، متمثلة بحوالي 475 مشروعاً، وذلك بحسب مرصد دبي لتنمية الاستثمار، التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والذي أشار إلى أن المشاريع الجديدة تشكل حوالي 60.7% من إجمالي عدد المشاريع، و26.7% مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و7.9% مشاريع إعادة الاستثمار، وحوالي 4.7% لمشاريع الدمج والاستحواذ، في حين حققت الإمارة تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة؛ إذ تشير بيانات المرصد إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، إذ بلغت نسبتها 47% من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المذكورة.

وتشير بيانات المصدر إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية للصدارة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المشاريع والقيمة، إذ استقطب دبي 114 مشروعاً أمريكياً بقيمة 21.6 مليار درهم، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية من ناحية القيمة ب13.7 مليار درهم، متمثلة ب 20 مشروعاً، ومن ثم الهند بقيمة 5.72 مليار درهم متمثلة ب 24 مشروعاً، تليها المملكة المتحدة بقيمة 5.7 مليار درهم متمثلة ب 73 مشروعاً، في حين جاءت فرنسا في المركز الخامس ب 3.67 مليار درهم متثملة ب 36 مشروعاً.

وتتصدر مشروعات خدمات الأعمال قائمة المشروعات المستقطبة من حيث العدد والقيمة؛ إذ بلغت 156 مشروعاً بقيمة تصل إلى 23.56 مليار درهم، في حين بلغت مشروعات «التجزئة والجملة» و«العقارات والتأجير» 86 مشروعاً و44 مشروعاً لقطاع المعلومات، و40 مشروعاً للخدمات المهنية والعلمية والتقنية والتعليمية، و27 مشروعاً في قطاع المالية والتأمين، و20 مشروعاً في قطاع النقل والتخزين، و19 مشروعاً في قطاع الإلكترونيات، و17 مشروعاً في قطاع الزراعة والمواد الغذائية وما يتصل بها، و15 مشروعاً في قطاع الآلات وتصنيع المعادن، و11 مشروعاً في قطاع تصنيع معدات النقل.

كما جاءت مشاريع خدمات الأعمال في المرتبة الأولى من حيث القيمة أيضاً ب 23.56 مليار درهم، في حين جاءت مشاريع الإنشاءات في المرتبة الثانية ب 14.1 مليار درهم، تليها مشاريع قطاع المعلومات ب 13 مليار درهم، ومن ثم مشاريع صناعة الكيماويات والبلاستيك ومنتجات المطاط ب 4 مليارات درهم، و2.6 مليار درهم لمشاريع الزراعة والمواد الغذائية وما يتصل بها، و2.41 مليار درهم لقطاع المرافق الخدمية، و 1.17 مليار درهم لقطاع المالية والتأمين، و680 مليون درهم لقطاع الآلات وتصنيع المعادن.