دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يستعد لإطلاق هذه الميزة التي طال انتظارها

أفادت تقارير صحفية تختص بمجال التكنولوجيا، عزم مسؤولو تطبيق التراسل الفوري، واتساب، إطلاق ميزة الوضع الليلي خلال الفترة المقبلة لمستخدمي منصتهم.

3 مزايا جديدة من واتسآب لمستخدميه: تعرفوا عليها alqiyady 1 3 مزايا جديدة من واتسآب لمستخدميه: تعرفوا عليها

شاهد أيضاً: 3 مزايا جديدة من واتسآب لمستخدميه: تعرفوا عليها

التقارير الصحفية ذاتها نشرت بيانات شركة WABetaInfo المتخصصة في مجال التكنولوجيا؛ حيث أن الميزة الجديدة التي سيصدرها تطبيق واتساب ستكون في التحديث الذي سيحمل رقم 2.19.353 ؛ حيث ظهر خيار ربط وضع توفير الطاقة بالوضع الليلي لتطبيق واتسآب وهو ما يعني أن الوضع الليلي سيتم تفعيله بشكل تلقائي حال كان الهاتف في وضع توفير الطاقة.

موقع ixbt، أورد هو الأخر في تقرير نشره عن الميزة الجديدة لواتساب، نقلاً عن مختبرين لميزة الوضع الليلي، أن الميزة ستكون في أحدث إصدار تجريبي للهواتف العاملة بنظام الأندرويد؛ حيث سيُمكن التحكم بالسمات بشكل يدوي أيضًا.

10 حيل سرية في واتسآب يجهلها أغلب المستخدمين: تعرف على طريقة استخدامها alqiyady 1 10 حيل سرية في واتسآب يجهلها أغلب المستخدمين: تعرف على طريقة استخدامها

شاهد أيضاً: 10 حيل سرية في واتسآب يجهلها أغلب المستخدمين: تعرف على طريقة استخدامها

ولفتت التقارير الصحفية التي تناولت الميزة، الانتباه إلى إنها ستتوافر فقط في الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد التي تكون نسختها 9 فما فوق.

المزيد:

فيديو: 5 خطوات لحذف رسائل واتساب حتى بعد قراءتها بـ7 أيام

كيف تتحايل على تحديث واتساب الجديد لضمان خصوصيتك؟

Advertisements

كويتي يستنجد بالشرطة لمضايقة زوجته له على الواتساب

بعد حجب آيفون 6 وعدة مواقع إلكترونية..الصين تحجب واتساب بسبب تظاهرات هونج كونج

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

كيفية استخدام الكتالوج في واتساب للأعمال



Tech world