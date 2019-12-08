منعاً للاغتصاب: خرائط غوغل تطلق "إضاءة" قريباً

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يعتزم تطبيق خرائط غوغل - Google Maps إضافة خاصية جديدة "إضاءة" تمكن مستخدميه من الاعتماد على الطرق الأكثر أمناً، خاصة للنساء منعاً من حالات الاغتصاب.
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أوضح التطبيق أنه سيعمل على تحديد الطرق ذات الإضاءة الليلية، مما يمنح المستخدم سيراً أو خلف عجلة القيادة معرفة الطرق الأكثر أمناً خلال الأوقات المتأخرة.
يعد تطبيق خرائط غوغل الأكثر استخداماً في العديد من دول العالم؛ لإمكانياته الكبيرة في مساعدة السائحين والسائقين والأشخاص على معرفة الطرق والوصول إلى أماكن المرادة بسهولة، خاصة إذا كان المكان لأول مرة يتم زيارته.
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تتميز الميزة الجديدة أنها تساعد من يتنقل ليلاً على اختيار الطرق التي تتوفر بها إنارة؛ لتفادي السير في هذه المنطقة إذا كانت مظلمة وتحذيره منها.
يذكر أن الميزة ستكون في الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم 10.31.0 من خرائط جوجل، حيث سيظهر الشوارع المنيرة باللون الأصفر المضيء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.