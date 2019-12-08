دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي منعاً للاغتصاب: خرائط غوغل تطلق "إضاءة" قريباً

يعتزم تطبيق خرائط غوغل - Google Maps إضافة خاصية جديدة "إضاءة" تمكن مستخدميه من الاعتماد على الطرق الأكثر أمناً، خاصة للنساء منعاً من حالات الاغتصاب.

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أوضح التطبيق أنه سيعمل على تحديد الطرق ذات الإضاءة الليلية، مما يمنح المستخدم سيراً أو خلف عجلة القيادة معرفة الطرق الأكثر أمناً خلال الأوقات المتأخرة.

يعد تطبيق خرائط غوغل الأكثر استخداماً في العديد من دول العالم؛ لإمكانياته الكبيرة في مساعدة السائحين والسائقين والأشخاص على معرفة الطرق والوصول إلى أماكن المرادة بسهولة، خاصة إذا كان المكان لأول مرة يتم زيارته.

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تتميز الميزة الجديدة أنها تساعد من يتنقل ليلاً على اختيار الطرق التي تتوفر بها إنارة؛ لتفادي السير في هذه المنطقة إذا كانت مظلمة وتحذيره منها.

يذكر أن الميزة ستكون في الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم 10.31.0 من خرائط جوجل، حيث سيظهر الشوارع المنيرة باللون الأصفر المضيء.

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