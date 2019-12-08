دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مبيعات خجولة لنظارة Magic Leap One وجيلها الثاني خلال عام 2020 (تقرير)

بعد أن قامت شركة Magic Leap بإطلاق منتجها الأول من نظارات الواقع المعزز Magic Leap One، يبدو أن الجيل الثاني من النظارة في طريقه للوصول خلال العام المقبل لكن في ظل مبيعات خجولة من الجيل الأول.

حيث أشار تقرير لموقع The Information أن الشركة قد باعت فقط 6000 آلاف وحدة من نظاراتها خلال الستة أشهر التي عقب إطلاقها في السوق، مخيبةً بذلك توقعات الشركة ومديرها التنفيذي Rony Abovitz بوصولهم لـ 100 ألف وحدة مباعة خلال نفس الفترة وفقاً لموظفين سابقين لدى الشركة الأمريكية.

وفي نفس السياق تشير التقارير إلى سعي Magic Leap لإطلاق نظارة مزودة بتقنيات اتصال الجيل الخامس وتحسينات على مستوى العرض في الشاشات وخيارات ألوان أكثر مع تقليص السمك والوزن أيضاً؛ إلا أن الترجيحات تميل نحو إطلاق الشركة جيل ثاني مشابة للنظارة الجيل الأول مع تعديلات طفيفة.

من جانبها ردت الشركة على تقرير The Information بأن عبثي ويفتقر للدقة ويحوي معلومات مغلوطة ومضللة، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن الحكم على الشركة من خلال خط إنتاج نظارات الواقع.

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مع العلم أنها تعاني بالفعل حالياً حيث أن منتجاتها لم تصل للتوقعات المرجوة والضجة التي عرضت بها وحدتها في السوق على أنها الأكثر تقدماً وتماشياً مع احتياجات المستخدمين؛ بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار منافسة قوية مستقبلة من شركات كبرى كفيس بوك وآبل ومايكروسوفت في سوق يتنامي بسرعة كبيرة.

المصدر

The Verge

التدوينة مبيعات خجولة لنظارة Magic Leap One وجيلها الثاني خلال عام 2020 (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.