شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إعفاء متعسرى القروض السكنية من "زايد للإسكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى بدولة الإمارات، اليوم، قراراً بإعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل عن 15 ألف درهم شهرياً من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المواطنة وتوفير سبل العيش الكريم لها والحفاظ عليها.

وكما نشر موقع صحيفة الرؤية، يهدف القرار إلى تذليل كل العقبات أمام المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم، وبما يضمن لهم حياة كريمة ويشمل المستفيدين من الدعم السكنى من المتوفين والمتعسرين عن سداد المتبقى من قرض الدعم السكنى.

ويعكس القرار حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين فى مقدمة أولويات الدولة، وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، وتأكيداً على الرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة المواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة، تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسرى، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ومساندتهم فى كل قضاياهم وهمومهم