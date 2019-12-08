شكرا لقرائتكم خبر عن "خطر الجماعات الإسلامية على الأمن" محاضرة بمركز الإمارات للدراسات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومقره أبوظبى في إطار أنشطته العلمية والبحثية، محاضرته رقم (719) بعنوان “خطر الجماعات الإسلامية على الأمن الفكري والعسكري والقومي للأوطان”، يلقيها منير أديب، الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، من مصر ، وذلك في الساعة 7:30 من مساء غد، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.



وبحسب صحيفة الوطن الإماراتية، تأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمامه بالقضايا التي تشغل الرأي العام، وخاصة التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة على الواقع الأمني والاجتماعي والسياسي، سواء للأفراد أوالمجتمعات والدول؛ حيث ستتناول المحاضرة الخطورة التي تمثلها جماعات العنف والتطرف الإسلامية الموجودة في منطقتنا العربية على أوطاننا؛ بوصفها مخاطر تتجاوز مجرد رؤية هذه التنظيمات للوطن.



وسيتطرق المحاضر خلال المحاضرة إلى مفهوم الوطن لدى هذه التنظيمات، وخطورة هذه الرؤية على أمن الأوطان، ويستعرض خطر التنظيمات على أمن الأوطان من الناحية العسكرية والفكرية، وما تمثله من تهديد حقيقي للأمن القومي، وما يمثله هذا التهديد لمفهوم الدولة الوطنية والقومية، ويبيّن الخيط المشترك لهذه التنظيمات، وهو الذي يجعلها جميعاً تعمل وفق تصور واحد مكرر.



وتعالج المحاضرة السُّبل العملية لمواجهة خطر التنظيمات المتطرفة، والوقوف أمام مشروعها التدميري القائم على هدم الأوطان، بعد نشر الفوضى وفق ماوضعته من دستور حاكم، استخدمته كل هذه التنظيمات بلا استثناء، كما تتناول طرق مكافحة هذه التنظيمات من الجانب الفكري “الجانب الخفي أو المنسي”؛ وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف على نطاق واسع داخل أوطاننا بما تمثله من تهديد حقيقي لها.