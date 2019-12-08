شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 إماراتى سجلوا في الدفعة الثانية لرواد الفضاء خلال 4 ساعات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الإمارات 1000 طلب من الإماراتيين، خلال 4 ساعات منذ الإعلان عن التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وبحسب المهندس سالم حميد المري، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء فإن 15 مختصاً في مركز محمد بن راشد للفضاء سوف يشرفون على عملية استقبال وتسجيل وفرز طلبات المرشحين خلال المرحلة الأولى.

وبسحب صحيفة الاتحاد، قال المري إنه سيتم الكشف عن تفاصيل المهمة وإجراءات التدريبات مستقبلاً، موضحاً أن المرشحين سيخضعون لعملية اختيار دقيقة من خلال عدة مراحل لتقييم الجوانب الصحية والذهنية والنفسية لديهم لاختيار الأنسب للالتحاق بالبرنامج، الذي يتيح فرصة للتقدم لكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة، ويشترط أن يكون المتقدِّم إماراتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون متقناً للغتين العربية والإنجليزية، وحاصلاً على شهادة جامعية (درجة البكالوريوس وما فوقها).

ويقبل البرنامج كافة التخصصات من الإماراتيين في الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات والتخصصات، وأكد المري أن رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي سيكونان جزءاً من مهمة اختيار المرشحين في المرحلة الأخيرة، موضحاً أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يهدف إلى تطوير فريق وطني من رواد الفضاء لتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.

وأوضح أن الخطوة الأخيرة من عملية التقييم التي سيخضع لها المرشحون، هي مرحلة مفصلية سيشرف عليها فريق مكون من 10 أشخاص بينهم هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وذلك لاختيار الأجدر والأكفأ ليكونوا سفراء الدولة في الفضاء، ويقوموا بمهام علمية وأبحاث تعود بالنفع على البشرية، وذلك في إطار تحقيق أهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإعداد كوادر وطنية تسهم في رفد قطاع الفضاء لتصبح دولة الإمارات مركزاً لعلوم الفضاء وتقنياته.