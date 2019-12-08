الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات من الأراضي السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الليلة الماضية عن المصدر القول إن سيارة حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، عندما تم تطبيق قواعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأوضح أنه بعد تفتيش المنطقة والسيارة تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.