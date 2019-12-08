قوات إسرائيلية تعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية اعتقلت قوات إسرائيلية اليوم الأحد فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اعتقلت في محيط الحرم الإبراهيمي بالخليل فتاة 14/ عاما/ "وهي في طريقها لمدرستها بحجة حيازتها سكينا". من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة حرس الحدود "اعتقلت سيدة" فلسطينية بعدما "هددتهم بسكين". ولم يتم تسجيل إصابات في الواقعة.

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