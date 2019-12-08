شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيلة بسيطة لتفادي تكوّن العفن على المربى.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 هل تحبون المربى ولكن لا أحد غيركم يأكل منه في المنزل؟

إذن لا شك أنكم تفتحون المرطبان ولكن بعد وقت قليل يظهر العفن. توجد حيلة بسيطة جدًا لتفادي تكوّن العفن على المربى. Advertisements لستم بحاجة إلا إلى القليل من السكر الناعم. لا يمنع العفن تناول المربى ولكن الأمر مقزز عندما يتوجب عليكم انتزاعه من المرطبان. لتفادي هذا الأمر، بكل بساطة أضيفوا طبقة رقيقة من السكّر الناعم على وجه المربى. يمنع السكّر تكوّن العفن. كرروا العملية كلما تناولتم شيئاً من المربى فأنتم لن ترموا أي شيء من المرطبان!

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