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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. تجد سرير الفندق أكثر راحة من سريرك! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هل تذكر شعورك عندما تستيقظ في سرير الفندق بعد ليلة نوم طويلة، ثم تجد نعال الفندق في غرفتك، وتستعمل المناشف البيضاء، ثم ترتدي سترة الاستحمام؟
ألم تتسائل: لمَ أدوات وأثاث الفنادق دائماً تشعرك بالراحة؟
الاجابة على سؤالك تجدها في تقرير صحيفة "هافينغتون بوست الأمريكية" النسخة الأمريكية، التي لخصت الشعور بالراحة عند اقامتك في الفنادق في اللون الأبيض، وهو غالبا اللون المعتمد للمفروشات داخل الغرف.
يقول إيرين هوفر نائب رئيس فريق التصميم لفنادق "ويستن" وشيراتون، أن دائرة الفنادق غالبا ما تعتمد التأثير البصري للون الأبيض الذي لا يمكن إغفاله.
رجع التقرير الى فترة التسعينيات من القرن الماضي، حينما لم يكن استخدام الأبيض شائعاً في الفنادق، وكان المصممون يميلون إلى الفراش الملون، لأنه يسهل الحفاظ عليه نظيفاً، لكن بعد إجراء فريق "ويستن" لعدد من الاختبارات على النزلاء، قرر فريقه اعتماد اللون الأبيض لأثاث الغرف".
فحسب النتائج المحصل عليها، وحسب ما ذكره هوفر، أوضحت أن للأبيض هالة كبيرة تحيط به من الطاقة الايجابية ، وهي ما تشعر نزلاء الغرفة كأن المكان تم تجديده، كما توضح أن اللون الأبيض يوحي بالترف، كما يشعر مستخدمي الأسرة البيضاء بالرفاهية خلال النوم.
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