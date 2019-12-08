ما هو هو أفضل وقت للنوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة بريطانية أن ساعات النوم في فصل الشتاء تنقص أربعين دقيقة عن الأشهر الأكثر دفئاً، مشيرة إلى أن الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة هو الوقت الأفضل للحصول على نوم هانئ.



فعلى الرغم من ساعات الليل الطويلة في فصل الشتاء فإن الكثير من الأشخاص يجدون صعوبة في التحرك من السرير لعدم حصولهم على نوم هادئ ومريح.

دراسة بريطانية حديثة كشفت أن 55 في المئة من الأشخاص يعانون اضطرابات خلال النوم بسبب البرد والشعور بعدم الراحة في غرفة النوم خلال أشهر الشتاء.

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ووجدت الدراسة التي طبقت على 100 شخص أن أفضل وقت للذهاب للسرير والنوم الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة مساء.

ولفتت الدراسة إلى تناقص مدة النوم الزمنية 40 دقيقة عما كانت عليه خلال الأشهر الأكثر دفئاً، بحيث يصل متوسط عدد ساعات النوم بين شهري أكتوبر وفبراير إلى ست ساعات وخمس عشرة دقيقة في الليلة الواحدة.

واعتبرت الدراسة أن استخدام وسائد من ريش الإوز، وارتداء ملابس للنوم من قماش القطن يقللان من اضطرابات النوم.

وتطرقت الدراسة إلى عوامل أخرى ضرورية للحصول على نوم هادئ كالتـأكد من حرارة المكان ومصادر التدفئة وأخرى ترتبط بالضوء الذي يؤثر في دورات تنظيم النوم عند الأشخاص.