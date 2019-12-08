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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما تأثير شرب المياه على البشرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
لن تصدّقي كيف أثّر شرب المياه على بشرة إمرأة بريطانية في العقد الرابع من العمر، فبدت أصغر بعشر سنوات! فقد إكتشفت هذه الأخيرة سرّ الحفاظ على شباب البشرة الدائم. إعرفي ما هي الإستراتجية التي إتبعتها للوصول إلى هذه النتيجة .
قامت سارة سميث وهي أم لطفلين بشرب 3 ليترات من المياه يومياً لمدّة شهر وكانت النتائج مذهلة. فكما ترين في الصورة أعلاه، بدت أصغر بعشر سنوات.
وفي التفاصيل، بعد معاناتها من الصداع وسوء الهضم لسنوات عدّة، قررت سارة أن تخوض تجربة شرب 3 ليترات من المياه يومياً لمدة شهر، فتغيّرت ملامح وجهها واختفت الهالات السوداء حول عينيها وخفّت التجاعيد والبثور في وجهها.
إضافةً إلى ذلك أصبحت بشرتها نقية ونضرة، واختفت آثار التعب عن وجهها. وأكدت سارة بعد خوضها التجربة أنها بدت أكثر شباباً وأصغر من عمرها بعشر سنوات.
ومن زاوية أخرى، أفادت سارة بأن هناك على الأقل إمرأة من كل 5 نساء في المملكة المتحدة البريطانية تستهلك كمية أقل من الماء الموصى بها يومياً. لذلك أوصت أخيراً بشرب المياه يومياً لتجديد الخلايا، غسل الأعضاء الحيوية وطرد كل السموم من الجسم.
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