هذا ما يحدث عن حرمان الجسم من النوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

جسم الإنسان هو بحاجة إلى النوم على الأقل من 7 إلى 8 ساعات في اليوم، غير أن الضغوط النفسية التي يتعرض إليها الإنسان والمشاكل التي يواجهها في المجتمع ناهيك عن متاعب العمل، تؤثر بالسلب على الشخص و تمنعه من الحصول على الكمية الكافية من النوم التي يحتاجها بالفعل، و هذا بالطبع يرجع بالسلب على صحة جسمه بالكامل.



فحرمان الجسم من النوم لمدة يوم كامل يضعف قوة الذاكرة، و يقلل من التركيز، و يشتت عمل الحواس ما يسبب عدم التنسيق بين اليد و العين و السّمع.

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ونفس المشاكل في حالة حرمان الجسم من النوم لمدة 36 ساعة، فذلك أيضا يؤدي إلى زيادة ضغط الدّم، مما يزيد احتمالية الإصابة بالسّكتة القلبيّة.

أما إذا وصلت المدة إلى 48 ساعة، فهنا يبدأ الجسم بالنّوم في النهار لمدة زمنية تتراوح بين نصف الثانية حتى 30 ثانية و هو تصرف لا إرادي و لا يمكن التحكم فيه المعروف بإسم microsleep.

و تزيد المشاكل مع زيادة المدة الزمنية التي يحرم فيها الجسم من النوم، فالشخص الذي لا يعطي جسمه القدر الكافي من الراحة و لا ينام بعد مدة أكثر من 72 ساعة، دون شك سوف يفقد القدرة على التركيز و الوعي و تفقد حواسه السيطرة على سير الأمور كالرّؤية و الشّم و اللّمس. إضافة إلى الآلام التي يمكن أن تتعرض لها العضلات و أفعال لا إرادية و تخيل أشياء غير موجودة في الواقع.