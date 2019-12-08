مشروب سحري يطهر الجسم من كل السموم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن جسمك قد ينذرك عند تواجد السموم بداخله. فيظهر ذلك عموماً من خلال نزلات البرد والتعب أو حتى الالتهابات التي تشير إلى ضرورة إزالة هذه السموم من الجسم.



وبين الحين والآخر خاصة عندما يضعف الجهاز المناعي لديك يصبح جسمك أكثر عرضة للبكتيريا والميكروبات. ولحسن الحظ، فإن الطب البديل يقدم العلاجات الطبيعية الفعالة التي يمكن أن تطهر الجسم من السموم وتحسن صحته العامة. والوصفة التي سنقدمها لكم اليوم فعالة جداً في إزالة السموم من الجسم سريعاً. وعلاوة على ذلك فإنها تحفز عملية الهضم السليم وتزيد من مستويات الطاقة.

المكونات المطلوبة لإعداد المشروب: -3 ملاعق كبيرة من جذر الزنجبيل الطازج المبشور

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- حبة واحدة من الليمون المقشر

- 4 حبات من التفاح

– كوب واحد من الماء.

الطريقة: طريقة التحضير بسيطة للغاية حيث تحتاجون فقط إلى مزج جميع المكونات في العصارة. والوقت الأفضل لتناول هذا المشروب هو صباحاً على معدة فارغة. هذا المشروب مفيد للغاية حيث أنه يدمر السموم في الجسم فقوموا بتناوله بانتظام لتشعروا بفوائده الصحية القوية في وقت قصير.