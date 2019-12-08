انطلاق قمة «المستقبل الرقمي 2019» في أبوظبي تحت شعار «تمكين حكومات المستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في العاصمة أبوظبي فعاليات قمة «المستقبل الرقمي 2019» تحت شعار «تمكين حكومات المستقبل» بمشاركة أكثر من 1500 من كبار المسؤولين وصناع القرار وعدد من الخبراء وقادة الفكر الدوليين لاستشراف مستقبل التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، قال عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: الإمارات ستكون قائدة ورائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ويجب أن تكون هناك مواهب وطنية وتقديم الدعم لهم.

وأكد أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أن الإمارات ستكون بوابة للتحول الرقمي تخدم 3 مليارات شخص

وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: الإمارات تلعب دوراً مهماً في المنطقة لتعزيز سياسات التحول الرقمي لتشجيع الأفراد على استخدام التقنيات الحديثة.

وقالت روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمي إن العاصمة أبوظبي تلعب دوراً مهماً وفعالاً في التحول للمستقبل الرقمي.

أما هايدن ستافورد، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لحلول الأعمال التجارية، فاستعرض في قمة «المستقبل الرقمي 2019» تجربة مايكروسوفت في التحول الرقمي، مؤكداً أن التحول الرقمي رحلة ليس لها حدود ترتكز على دراسة اتجاهات أفكار المستخدمين.