الإمارات للجيل الخامس يشيد بأول تطبيق فعلي في إكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في دبي أعمال مؤتمر «الإمارات للجيل الخامس»، الذي تستضيفه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي على مدار يومين بمشاركة أبرز المسؤولين والخبراء في هذا المجال لمناقشة الواقع والآفاق والتحديات والفرص المتعلقة بالجيل الخامس.

يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 500 مشارك من من 50 دولة.

ويناقش على مدار يومين ومن خلال عدد من الورش والجلسات أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، حيث يستعرض أحدث التجارب والتطورات والفرص والحاجة الفورية للسوق المتعلقة بتطبيق تقنية الجيل الخامس.

كما يتطرق إلى التقنيات الناشئة في شبكات الجيل الخامس لكل قطاع، وتأثير تقنية الجيل الخامس على الثورة الصناعية الرابعة، وسيكون موضوع الأمن السيبراني في عصر الجيل الخامس من أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر، حيث سيتم عرض المعايير المطبقة والتي تجعل من تقنية الجيل الخامس أكثر أماناً.

وفي البداية تحدث حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات معلناً أن إكسبو 2020 أول كيلو متر مربع سيطبق تقنيات الجيل الخامس في الإمارات بصورة واقعية تامة.

ثم تحدث هولن زهاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، مشيراً إلى أهمية المؤتمر: «يتضح اهتمامنا بعقد أول مؤتمر في المنطقة حول الجيل الخامس، وهو مؤتمركم الكريم هذا، الذي يصدق فيه القول «ما أشبه اليوم بالبارحة». إننا اليوم لا نكتفي بالاستعداد لتعزيز موقعنا في نادي الجيل الخامس، بل إن أعيننا مفتوحة لاستشراف ما سيأتي بعد الجيل الخامس، مدركين أن الزمن يتطور ويتغير بسرعة مطردة، وأنه إذا كان كل جيل قد احتاج إلى عشر سنوات لكي يتبلور، فإن الجيل السادس قد لا يتطلب هذه المدة لكي يكون موضوعاً للحوار والنقاش في ملتقى آخر نتمنى أن نكون جميعاً من الحاضرين فيه».

وأضاف في ختام كلمته: «لا يفوتني توجيه الدعوة لكم إلى إكسبو 2020، لكي تعيشوا تجربة غير مسبوقة تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» علماً بأن إكسبو 2020 سيكون أول كيلومتر مربع يطبّق الجيل الخامس تطبيقاً تجارياً كاملاً بنسبة 100%، فأهلاً وسهلاً بكم هناك وفي كل مكان على أرض دولة الإمارات».