شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات في حريق بمصنع في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون حكوميون في الهند إن 43 شخصاً على الأقل قتلوا في العاصمة نيودلهي الأحد، عندما اجتاح حريق مصنعاً مؤلفاً من ستة طوابق والعمال نيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصنع ينتج حقائب يد وأن كمية كبيرة من المواد الخام كانت مخزنة داخل المبنى مما أدى إلى انتشار الحريق سريعاً.

ولم تعرف فوراً أي تفاصيل عن سبب الحريق.

وقال اتول جارك المسؤول بهيئة مكافحة الحرائق في دلهي للصحفيين "حتى الآن أنقذنا 50 شخصاً تضرر معظمهم من الدخان".

وفي البداية أعلن عن وفاة ثلاثين شخصاً، ليرتفع العدد بعد ذلك إلى أكثر من أربعين.

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