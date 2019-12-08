شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة صكوك قبور الموتى فى السعودية.. أمانة مكة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار صكوك لقبور الموتى فى المملكة العربية السعودية غير صحيح جملة وتفصيلاً.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، قالت الأمانة، "إن الموضوع قديم، سبق أن تم الرد عليه قبل عامين"، داعية لاستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، وعدم الاعتماد على مصادر غير معروفة".
يذكر أن أمانة مكة كانت قد نفت في فبراير 2018، وجود صكوك تملك لبعض القبور بأسماء الموتى، بعد انتشار مقطع صوتي لشخص يزعم أنه دخل مقبرة الشرائع ووجد قبوراً بصكوك للموتى، والسبب أن الذين دفنوا فيها من الأفارقة المرابطين في المسجد الحرام، والذين جاءوا إلى مكة المكرمة للعبادة، وأمضوا فيها عشرات السنين.
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