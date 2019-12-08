شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلة فلسطينية قرب الحرم الابراهيمى بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، طفلة فلسطينية على أحد الحواجز العسكرية الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية بحجة حيازتها سكينا.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطفلة أفنان ابو اسنينة (14 عاما) كانت متوجهة الى مدرستها وتم اعتقالها.

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ويعانى الفلسطينيون فى الخليل، من جميع الجوانب اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه إقامة مشاريع حيوية، أهمها وجود الاحتلال ، والمستوطنات التى تعترض عملهم كسلطة ومؤسسات ، وبالتالى ليس من السهل العمل فى ظل هكذا ظروف.

وأدت ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اليومية، من اعتداءات على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، بحماية من جيش الاحتلال، الذى يشاركهم فى كثير من الأوقات جرائمهم- إلى زيادة معاناة أهالى المدينة، لا سيما فى البلدة القديمة، والتى أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على لائحة التراث العالمى بناء على تصويت جرى فى 2017 ، لتصبح البلدة القديمة والحرم الابراهيمى رابع ممتلك ثقافى فلسطينى على لائحة التراث العالمى بعد القدس (البلدة العتيقة وأسوارها) وبيت لحم (مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجاج) وبتير (فلسطين أرض العنب والزيتون: المشهد الثقافى لجنوب القدس).