شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تنتقد عدم إذاعة حوار بشار الأسد مع محطة إيطالية وتمنحهم مهلة لنشره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف الرئيس السورى بشار الأسد، من ظهوره الإعلامى خلال الفترة الماضية، حيث أجرى عدة لقاءات صحفية وتليفزيونية مع عدة وسائل إعلام أجنبية، وكان آخر تلك الحوارات مع محطة Rai News 24 الإيطالية، إلا أنه لم يذاع حتى الآن رغم تسجيل الحوار يوم 26 نوفمبر الماضى.

ومن جهته، لفت ‎المكتب السياسى والإعلامى فى رئاسة الجمهورية العربية السورية، فى تنويه نشره عبر صفحة الرئاسة السورية عبر منصات التواصل الاجتماعى، إلى أن المحطة الإيطالية هى التى طالبت بإجراء الحوار مع الرئيس بشار الأسد، ولكنها ماطلت فى إذاعته بعدما حددت أكثر من موعد كان آخرها يوم 2 ديسمبر الجارى، لكن الحوار لم يذاع أيضًا، لذا حذرت الرئاسة السورية، من أنها ستضطر لإذاعة الحوار عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، ومن خلال وسائل الإعلام الوطنية السورية، حال عدم إذاعة الحوار قبل مساء غد الاثنين.



بشار الأسد فى حواره مع محطة Rai News 24 الإيطالية

وقالت الرئاسة السورية، فى بيانها، "بناء على طلب محطة RaiNews24 الإيطالية إجراء لقاء مع الرئيس الأسد، عبر المدير التنفيذى لـ Rai والمذيعة لديهم Monica Maggioni تم إجراء اللقاء بتاريخ 26 نوفمبر 2019، كما تم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019".

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وأضاف البيان، "صباح يوم الاثنين أبلغتنا Monica Maggioni أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن.. ما يوحى بأن اللقاء لن يبث".



بيان الرئاسة السورية

وتابع "لقد كان حريًا بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التى يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل فى بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبى الذى يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأى والرأى الآخر جزءًا أساسيًا من قيمه"، مضيفًا "وبالتالى فإن المكتب السياسى والإعلامى فى رئاسة الجمهورية العربية السورية، يؤكد أنه إن لم يتم بث اللقاء كاملًا عبر محطة Rai News 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى الإعلام الوطنى، الاثنين 9 ديسمبر 2019.. الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق".