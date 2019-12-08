شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الأردنى يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكرى أردني، أن الجيش تمكن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن سيارة من الأراضى السورية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.

وأشار المصدر، إلى أنه وبعد تفتيش المنطقة والسيارة، تم ضبط نحو مليونين و703 آلاف حبة كبتاغون، و12012 كف حشيش و22250 حبة لاريكا و17 ألف حبة مخدرة مختلفة الأنواع، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.