ليبيا.. هدوء حذر بمحاور القتال جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365 ساد الهدوء الحذر محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد غداة مواجهات عنيفة بمحور الخلاطات استمرت لساعات. وأفاد مراسل الخليج 365 بان الهدوء عاد للأحياء الجنوبية للعاصمة بعدما شهدت مواجهات بمحور الخلاطات تعتبر الأعنف منذ بدء المعارك قبل اشهر. واضاف المراسل بان قوات الحكومة احرزت امس السبت تقدما طفيفا باتجاه عمارات الخلاطات والتي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتجددت السبت لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات حفتر، جنوبي طرابلس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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