مقاتلات إسرائيلية تهاجم موقعين لحركة حماس بقطاع غزة

غزة/هاني الشاعر-محمد أبو دون/الخليج 365-



هاجمت مقاتلات إسرائيلية، فجر الأحد، موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري، لحركة "حماس"، في قطاع غزة، بعد نحو 3 ساعات على إطلاق قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن مقاتلات إسرائيلية شنت نحو 7 غارات على موقع واحد، يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع.

كما أطلقت طائرات مروحية عسكرية، 3 صواريخ باتجاه موقع يقع في مخيم الشاطيء، غربي مدينة غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة في غزة عن وقوع إصابات جراء الغارات.

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من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره، عقب انتهاء الغارات، إن المقاتلات الحربية هاجمت معسكرا يشتمل على مستودعات ومكاتب ومراكز أمنية، بالإضافة إلى موقع عسكري للقوة البحرية لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأضاف إنه نفذ الغارات ردا على إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء السبت، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، وتم اعتراضها من منظومة القبة الحديدية.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.