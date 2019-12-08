اليوم.. الأخضر يبحث عن لقبه الرابع أمام البحرين في نهائي “خليجي 24”

صحيفة الخليج الالكترونية

يضرب المنتخب السعودي اليوم (الأحد) موعداً مع نظيره البحريني في نهائي بطولة خليجي 24؛ حيث يسعى الأخضر للتتويج بلقبه الخليجي الرابع، فيما يبحث المنتخب البحريني عن اللقب الأول.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في نهائي المسابقة، وسبق لهما أن التقيا في هذه البطولة في دور المجموعات، وانتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين نظيفين.

مشوار الأخضر في المسابقة بدأ بالخسارة أمام الكويت بثلاثة أهداف لهدف، ثم الفوز على البحرين بهدفين، ثم الفوز على عمان بثلاثة أهداف لهدف، ليتأهل كمتصدر عن المجموعة الثانية، ويواجه قطر المستضيفة في نصف النهائي، وينجح في العبور على حسابها للمباراة النهائية بعد الفوز بهدف نظيف.

أما المنتخب البحريني فقد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام عمان، ثم الخسارة أمام الأخضر، قبل أن يتأهل كوصيف للمجموعة بعد فوز كبير على المنتخب الكويتي بأربعة أهداف لهدفين، ويلتقي العراق في نصف النهائي، وينجح في الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.