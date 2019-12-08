أبرز مباريات #الأحد “8 ديسمبر”

الخليج - حسن القبيسي تختتم اليوم خليجي 24 بدولة قطر بلقاء المنتخب السعودي والبحريني ، بينما تقام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية. في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد الــ 8 من ديسمبر : خليجي 24 (النهائي) 19:00 البحرين × السعودية الدوري الإنجليزي 17:00 أستون فيلا × ليستر سيتي 17:00 نيوكاسل × ساوثامبتون 17:00 نوريتش سيتي × شيفيلد 19:30 برايتون × وولفرهامبتون الدوري الإسباني 14:00 إيبار × خيتافي 16:00 ريال بيتيس × أتلتيك بلباو 16:00 بلد الوليد × ريال سوسيداد 20:30 ليغانيس × سيلتا فيغو 23:00 أوساسونا × إشبيلية الدوري الإيطالي 14:30 ليتشي × جنوى 17:00 تورينو × فيورنتينا 17:00 ساسولو × كالياري 17:00 سبال × بريشيا 20:00 سامبدوريا × بارما 22:45 بولونيا × ميلان الدوري الألماني 17:30 يونيون برلين × كولن 20:00 بريمن × بادربورن الدوري الفرنسي 17:00 ريمس × سانت إيتيان 19:00 نانت × ديغون 23:00 مارسيليا × بوردو

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