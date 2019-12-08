جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمرتبة أستاذ مساعد فما فوق .
وأوضحت أنه سوف يفتح باب التقديم للوظائف ابتداءً من الأحد المقبل 18 / 4 / 1441 هـ إلى يوم السبت 24 / 4 / 1441 هـ .
ولفتت إلي أن التقديم يكون من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي: هنا
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