جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمرتبة أستاذ مساعد فما فوق .

وأوضحت أنه سوف يفتح باب التقديم للوظائف ابتداءً من الأحد المقبل 18 / 4 / 1441 هـ إلى يوم السبت 24 / 4 / 1441 هـ .

ولفتت إلي أن التقديم يكون من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي: هنا