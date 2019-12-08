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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 طريقة سهلة ومجربة لتبييض الوجه فى 15 دقيقة فقط .

المكونات: ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون Advertisements 4 ملاعق كبيرة من الطحينة البيضاء 3 ملاعق كبيرة من الحليب الطازج ملعقة صغيرة من عسل النحل ملعقة كبيرة من الماء الطريقة: ضعي جميع المكونات في وعاء وامزجيها جيدا ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء البرد.

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