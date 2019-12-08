شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مواقع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب فلسطينيان جراء قصفت لطائرات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم مواقع فى قطاع غزة. وحسب وكالة أنباء البحرين، ذكرت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت موقع شرق جباليا وشمال غرب مدينة غزة.

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