شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات وموجة ضباب فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، ليكون غائم جزئياً فى الإمارات ومعتدل فى البحرين بالإضافة إلى أمطار رعدية فى السعودية.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون غائما جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في البداية وتصل درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ووسط المملكة، في حين يتوقع أن تتأثر الرؤية الأفقية بسبب الضباب على تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما بوجه عام مع وجود سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة و الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا وتصل درجات الحرارة في أبو ظبي 29 18 ودبي 28 20 .

الإمارات

الكويت

نهارًا

تتحسن الرؤية الافقية تدريجيا ومشمس معظم الوقت والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

ليلًا

طقس يميل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف خاصة على المناطق الشمالية .