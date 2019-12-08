شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة طبيعية لإزالة الشعر الزائد في منطقة الوجه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعتبر الشعر الزائد فى الوجه من الاشياء التى تنفر منها النساء والبنات.

واليوم نقدم لكم وصفة طبيعية لإزالة الشعر الزائد فى منطقة الوجه ومن فوق الشفتين، بطرييقة طبيعة وغير مكلفة. المكونات Advertisements 10مل من عصير الليمون 40 مل من العسل قطنه نقوم بخلط المكونات مع بعضها، ثم وضعها على الوجه واماكن تواجد الشعر بقطعة من القطن، نتركها 10 دقائق ثم نقوم بفرك المكان جيداً حتى نتأكد من ازالة جميع الشعر نكرر تلك الطريقة كل اسبوع .

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