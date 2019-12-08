ما هي طرق التخلّص من الكرش؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تختلف الآراء كثيراً حول موضوع الكرش، هناك آراء تعتبره من صفات الرّجولة، في حين آراء أخرى تعتبره مشكلة لا بدّ من حلها.



إليكم نصائح مفيدة لخسارة الوزن والتخلص من الكرش في مدة سريعة.

طرق التخلّص من الكرش:

شرب الماء الدافئ مع الليمون قبل الإفطار وقبل النوم لتذويب الدهون

عدم شرب الماء أثناء أو قبل أو بعد الطّعام مباشرة

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الابتعاد عن المشروبات الغازيّة والسكريّات

التقليل من أكل الاطعمة الّتي تحتوي على الكربوهيدرات كالخبز الأبيض والأرز

المشي على الأقل لمدّة نصف ساعة يوميّاً، وشرب الماء أثناء الرّياضة.

مشروبات سريعة للتخلص من الكرش:

الشّاي الأخضر يومياً يعمل على حرق دهون منطقة البطن خاصّة بعد وجبة الطّعام

اصنعوا خليطاً من الأعشاب التّالية وهي: شاي أخضر ثم أضف إليه ميرميّة جافة، ومن ثمّ القرفة والزنجبيل المطحون، وبذر الكتان، بعد خلط المقادير جيّداً يضاف إلى المقادير عصير الّليمون، أو خلّ التفّاح الطبيعي؛ كي تصبح سميكةً ويسهل عجنها، ومن ثمّ قوموا بعمل أقراص صغيرة منها، ثم اتركوها حتّى تجمد في البراد، وقوموا بعدها بتناول قرص قبل كلّ وجبة.