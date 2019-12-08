أعضاء بجسم الإنسان تستمر بالعمل بعد الوفاة.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يظن البعض أن الموت يعني توقف كل أعضاء الجسد عن العمل، ولكن الواقع مختلف تماماً فيوجد بعض الأعضاء التي تواصل عملها عدة ساعات بعد الوفاة، اليكم قائمة بتلك الوظائف أو الأعضاء.



1) الأظافر والشعر:

تستمر الأظافر والشعر بالنمو بعد الموت عدة ساعات، ناهيكم عن فقدان الجلد لرطوبته فتجف البشرة مما يؤدي الى تراجع الجلد فيكشف مساحة أكبر من الاظافر والشعر، ولهذا السبب يعتقد البعض أن الشعر والأظافر استمر في النمو بعد الوفاة بأيام أو أشهر.

2) الدماغ:

بعد الوفاة، تستمر خلايا الدماغ بالعمل بشكل طبيعي لعدد من الدقائق، محاولة الحصول على الاوكسجين والمواد المغذية التي تبقي الانسان على قيد الحياة، الى أن أيصل الى المرحلة التي يدمر فيها الدماغ خلاياه بنفسه، وهنا يعجز الجسم عن اصلاحها مرة أخرى، ويتوقف نشاط الدماغ.

3) خلايا الجلد:

تستمر خلايا الجلد بالنمو لساعات بعد الوفاة، وهذا لأن الجلد لا يحتاج الى الدورة الدموية كي يستمر في وظائف.

4) التبول:

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ان التبول هو وظيفة لا ارادية، اذ ترتخي العضلات بعد الوفاة فيحدث التبول لا ارداياً.

5) الهضم:

بعد الوفاة تبقى البكتريا الهضمية والطفيلية على قيد الحياة ولا تموت بموت الجسم، ولهذا تستمر بوظائفها الحيوية بالهضم وتبقى البكتريا الطفيلية تتغذى على بطانة الأمعاء الداخلية وبالتالي افراظ الغازات التي تساعد في التبرز.

6) التبرز:

لنفس السبب، ترتخي العضلات بعد الوفاة.

7) حركة العضلات:

يحدث أن تتشنج عضلات الميت بعد الوفاة، فعلى الرغم من وفاة الدماغ، تبقى بعض الخلايا تعمل وترسل اشارات للعمود الفقري وهذا يسبب تشنجات عضلية بعد الموت.

8) خروج أصوات:

قد يسمع البعض أصوات تخرج من الجثث مثل تأوهات أو أنين ويرجع السبب الى الغازات التي تتكون بفعل البكتريا الطفيلية داخل الجسم.

9) الولادة:

من أكثر الأشياء التي تثير دهشة الناس، فهي ظاهرة غريبة فعلاً، اذ تتمكن الأم الحامل من ولادة طفلها حتى بعد موتها، وعلى الرغم أنها نادرة، الا أنها تحدث خصوصاً مع تطور الطب والتكنولوجيا.