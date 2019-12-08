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وصفة تلين البطن وتخلصك من السمنة!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

وصفة تلين البطن وتخلصك من السمنة!

متابعات_الخليج 365

اليكم هذه  الوصفة التي اذا تناولتموها  على الريق تفقدك 10 كيلو في 20 يوما تسد الشهية تلين البطن وتخلصك من السمنة.

 

ملعقة على الريق تفقدك 10 كيلو في 20 يوما تسد الشهية تلين البطن و تخلصك من السمنة.

 

المكونات

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عصير نصف ليمونه

ملعقة عسل

ملعقة قرفة

ملعقة نخالة الشوفان

كوب ماء دافئ

 

التحضير و الاستعمال

نمزج الكل و نضع مقدار ملعقة في كوب الماء الدافئ و نشرب على الريق والملعقة الثانية قبل النوم

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