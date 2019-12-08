شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة تلين البطن وتخلصك من السمنة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 اليكم هذه الوصفة التي اذا تناولتموها على الريق تفقدك 10 كيلو في 20 يوما تسد الشهية تلين البطن وتخلصك من السمنة.

ملعقة على الريق تفقدك 10 كيلو في 20 يوما تسد الشهية تلين البطن و تخلصك من السمنة. المكونات Advertisements عصير نصف ليمونه ملعقة عسل ملعقة قرفة ملعقة نخالة الشوفان كوب ماء دافئ التحضير و الاستعمال نمزج الكل و نضع مقدار ملعقة في كوب الماء الدافئ و نشرب على الريق والملعقة الثانية قبل النوم

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