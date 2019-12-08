عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد يفرز جسمك الكثير من العرق مما يؤدي إلى ظهور رائحة مزعجة في الكثير من الأحيان، ومع تزايد الأتربة والدهون التي نتعرض إليها قد تلاحظ ظهور رائحة أكثر وأكثر سوءاً.



إليك بعض الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة العرق:

1. خل التفاح: بلل قطنة نظيفة بخل التفاح، وافرك بها أماكن التعرق قبل الاستحمام، مع تكرار هذه العملية مرتين يوميّاً وقبل الخروج من المنزل، وستشعر بالفرق؛ كما يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى ماء الاستحمام الخاص بك ليقلل ذلك من رائحة العرق، ولا تقلق من رائحة الخل النفاذة فستزول سريعاً.

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2. إكليل الجبل: انقع كوبين من عشب إكليل الجبل الجاف في نصف لتر من الماء المغلي، صفيه وأضفه إلى ماء الاستحمام الخاص بك، وستشعر برائحة عطرة ورائعة لبشرتك بدون أي آثار جانبية.

3. الأعشاب العطرة: جهز قطعة قماش أو منشفةً صغيرةً، وضع فيها العشبة التي تفضلها كالنعناع أو الروز ماري واربطها بخيط، أو شريط وضع الكيس تحت الماء الساخن أثناء الاستحمام وستشعر برائحة عطرة رائعة لجسمك.

4. ورق الريحان: اغل 200 جرام من أوراق الريحان في لتر من الماء، ثم أضفه إلى ماء الاستحمام الخاص بك.

5. صودا الخبز: اخلط ملعقةً من صودا الخبز مع ملعقة من عصير الليمون وضعهما على أجزاء الجسم التي تفرز الكثير من العرق، واترك المزيج لبضع دقائق، ثم اشطفه بالماء الفاتر، فهذا الأمر سيساعدك في التخلص من رائحة العرق في الحال.