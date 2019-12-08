لماذا عليكِ ألا تنامي بالمكياج؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

على المرأة التي تهتم بنفسها أن تفكّر بصحتها وبسلامة عينيها. عندما تنام المرأة بالمكياج ستستيقظ بمزاج سيء للغاية مع حكاك في البشرة ووجه مشوّش كأنها تلقت ضربة في الليلة السابقة.



الماسكارا:

لا ينبغي ترك الماسكارا على الرموش أكثر من 24 ساعة حتى لا تؤذي العينين بسبب تكاثر البكتيريا على الرموش.

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الفوندايشن:

إن الفوندايشن الذي تنسين إزالته عن بشرتك يسدّ المسام فيمنعها من أن تتنفّس كما يجب. إذا نسيتِ أن تزيلي الماكياج قبل النوم سيظهر على بشرتك عدد كبير من البثور التي لن تتوقفي عن حكها!

بقايا الماكياج:

تسرّع بقايا الماكياج على البشرة عملية شيخوختها عند المرأة. لذا من الضروري أن تزيلي المكياج قبل الخلود إلى النوم كي تحافظي على سلامة عينيكِ وبشرتك.