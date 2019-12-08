ما مدى خطورة شرب الماء واقفا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 شرب الماء واقفاً يؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قاع المعدة ويصدمها صدماً وتكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة و هبوطها، فيؤدي في النهاية إلى عسر الهضم.

Advertisements وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوف أثناء تناول الطعام والشراب، وقال في حديث صحيح:" لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقي " رواه مسلم.

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