تحديث جديد لـ"سكايب" يتيح إجراء مكالمات مع غير مستخدمي الخدمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحديث جديد لـسكايب يتيحإجراء مكالمات مع غير مستخدميالخدمة

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة مايكروسوفت عن إصدار جديد من تطبيق سكايب، والذى حمل رقم البناء 8.55.76.124، حيث يأتى هذا التصميم الجديد بميزة تعرف بـ Meet Now، وتتيح لك ميزة Meet Now الجديدة إجراء مكالمة مع شخص لا يستخدم Skype.

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وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فباستخدام هذه الميزة الجديدة يمكنك إعداد مكالمة على Skype ومشاركة رابط للآخرين، فإذا كان المستخدم لا يمتلك تطبيق سكايب فيمكنه الانضمام إلى المكالمة باستخدام الرابط، كما يوفر هذا التحديث أيضًا تجربة محسّنة لمشاركة الصور على Android.

كذلك فتتيح نسخة التطبيق على أندرويد الآن تعديل الصور ومقاطع الفيديو ومراجعتها قبل مشاركتها على Skype، كما يمكن الآن للمستخدمين تمكين طريقة عرض الانقسام وتعطيلها في إعدادات المظهر.