عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يناقش قضية السباكة في البيت الأبيض

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، الجمعة، مشكلة السباكة في البيوت الأمريكية، التي تتسبب باستهلاك كميات إضافية من المياه.



وتحدث ترامب، خلال الاجتماع، في تفاصيل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الحكومة "تنظر بكل جدية" في المشكلة الناتجة عن استهلاك المياه الكبير في حمامات الأمريكيين.

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ووجّه الرئيس الأمريكي، الذي أمضى معظم حياته في صفقات عقارية وفي مجال البناء، جزءاً كبيراً من ملاحظاته إلى كبار المسؤولين الحاضرين، ودعا رواد الأعمال إلى الاهتمام بمسائل السباكة.

وقال: "نفتح الصنبور ولا نحصل على مياه. يستحم الأمريكيون بمياه ضغطها خفيف جداً".

ورسم "ترامب" صورة غريبة بعض الشيء، قائلاً: "الناس يقومون بتشغيل طرادة المياه 10 مرات، و15 مرة، بدلاً من تشغيله مرة واحدة".

وأضاف: "لا يمكنك غسل يديك بشكل جيد، لأن المياه التي تخرج من الصنبور قليلة"، قائلاً إنه في حين أن المناطق الصحراوية قد تحتاج إلى سياسة لحفظ المياه، "لكن ثمة العديد من الولايات التي تملك وفرة في المياه حتى إن سكانها لا يعرفون ماذا يفعلون بها".