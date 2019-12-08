عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. شياطين تطارد الأطفال قبل احتفالات عيد الميلاد

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يسبق احتفالات عيد الميلاد في إحدى القرى التشيكية تقليد غريب، وهو أن يسير أشخاص في زي شياطين في شوارع القرية، يهزون سلاسل ويقرعون الأجراس ويبحثون من بيت لآخر عن الأطفال ذوي السلوك السيئ.



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والتقليد الذي يسبق احتفالات عيد الميلاد في قرية فالاسكا بولانكا التشيكية، والذي يبدو شريراً، هو احتفال بالقديس سان نيكولاس، الذي عاش في القرن الـ4 الميلادي، والذي يظهر في زي خاص ليهدئ من روع الأطفال بإعطائهم الحلوى.

ويرى صغار القرية أن قيام من يضعون نحو 40 شكلاً من الأقنعة المصنوعة من جلود الأغنام بمطاردتهم على الجليد متعة بريئة.

وقال فاتسلاف كوسوبيك، وهو غلام من فالاسكا بولانكا، التي تبعد نحو 330 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة براج: "التقليد جميل، ونحن نستمتع به. نحن نجري من هؤلاء الشياطين، وهم يطاردوننا. إنه شيء مرعب".