شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة المستقبل الرقمى فى أبوظبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نطلق غدا فعاليات قمة "المستقبل الرقمى 2019" بمشاركة أكثر من 1500 من كبار المسؤولين وصناع القرار وعدد من الخبراء وقادة الفكر الدوليين لاستشراف مستقبل التحول الرقمى فى القطاعين الحكومى والخاص حسبما ذكرت شبكة البيان الإماراتية.

وتشهد قمة "المستقبل الرقمي"، التى تستضيفها هيئة أبوظبى الرقمية وتنظمها شركة "ميسى فرانكفورت الشرق الأوسط"، مشاركة أكثر من 70 متحدثاً لتسليط الضوء على التقنيات المبتكرة ومناقشة مستجدات أربعة من المحاور الرئيسية للتحول الرقمى وهى البيانات والأمن الرقمى وتجربة المتعاملين فى الخدمات الحكومية بالإضافة إلى أحدث الحلول التقنية المبتكرة.

ويشهد هذا التجمع التقنى المميز حضور الدكتور ثانى بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخى والبيئة فى دولة الإمارات، وعمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعى ومعالى أحمد على الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبى العالمي، ومعالى على راشد الكتبى رئيس دائرة الإسناد الحكومى بأبوظبي، بالإضافة إلى الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبى الرقمية كما تتضمن قائمة المتحدثين الحكوميين خلال اليوم الافتتاحى جورى لويك، وزير الدفاع الإستونى ممثلاً الحضور الحكومى الدولي، الذى سوف يستعرض استراتيجية الدفاع الرقمى فى جمهورية إستونيا.

كما يشارك فى اليوم الأول من القمة، التى تعقد تحت شعار "تمكين حكومات المستقبل"، عدد من الشخصيات البارزة مثل هايدن ستافورد، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لحلول الأعمال التجارية والمؤلف جيرد ليونارد أحد مستشرفى عالم الإعلام الرقمى الذى أصدر كتاب "التكنولوجيا فى مقابل الإنسانية"؛ بالإضافة إلى جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس معهد بحوث النظم البيئية الدولى "إزري"، الشركة الأمريكية الموردة لبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية.

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وقال معالى على راشد الكتبى رئيس دائرة الإسناد الحكومى بأبوظبى أن قمة "المستقبل الرقمي" تمثل منصة حوارية تجمع نخبة عالمية من الشخصيات الحكومية وصانعى القرار وخبراء المجال الرقمى من القطاعين العام والخاص بهدف تبادل المعارف واستكشاف سبل التعاون معاً فى مجال التحول الرقمي. ولفت معاليه إلى أن استضافة أبوظبى لفعاليات هذه القمة التى تعتبر الأولى من نوعها يعكس حرص واهتمام حكومة أبوظبى على تبنى الابتكار وتسخير التكنولوجيا الرقمية لدفع وتيرة التميز فى القطاع الحكومي.

من جهتها أوضحت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة ابوظبى الرقمية: "تقدم العاصمة أبوظبى منتدى رقمياً مميزاً يوفر منصة عالمية تجمع قادة الفكر فى المجال الرقمى وصناع القرار والضيوف رفيعى المستوى من القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى معهم. وستسهم هذه القمة فى خلق تعاون مباشر بين القطاع الأكاديمى والمواهب الشابة والخبراء الدوليين، حيث ستتاح لجميع المشاركين فيها فرصة الدخول فى مناقشات هامة وتبادل التجارب والمعارف فى إطار مساعينا لتحسين الخدمات الحكومية لحكومة أبوظبى والمشاركة الفعالة نحو تطوير نموذج العمل الحكومى فى كافة حكومات العالم."

وتتناول القمة أربعة مسارات رئيسية تشمل "مستقبل البيانات-Data Next"، و"مستقبل الأمن الرقمي" -Cyber Next" و "مستقبل التكنولوجيا-Technology Next" و "ومستقبل التجربة الخدمية فى القطاع الحكومي-GX Next"، وترتكز على دراسة جميع الموضوعات ذات الصلة بدءً من تكامل الكيانات الحكومية وتوفير خدمات المتعاملين عبر قنوات متعددة، إلى تأمين البنية التحتية الرقمية، مروراً بتحليل البيانات الضخمة عبر استخدام الذكاء الاصطناعى الذى من شأنه تعزيز الابتكار والابداع وغيرها من المستجدات على ساحة التكنولوجيا.

كما ستتضمن فعاليات اليوم الثانى جلسة نقاشية تضم نخبة من كبار المسؤولين (Panel of the Grown Ups)، التى تُمكّن الشباب من الانخراط فى نقاشات مع القادة والخبراء حول المعرفة الرقمية وتطوير القدرات التنافسية فى مجال استخدام التكنولوجيا فضلاً عن التعرف على أبرز تطورات مستقبل قطاع التحول الرقمي. كما يقام على هامش القمة معرض تكنولوجى يضم أكثر من 33 من كبار الشركات العالمية فى مجال التقنية والتى تعرض أحدث الحلول المبتكرة التى تساعد الهيئات والشركات فى دعم جهود التحول الرقمي.