زى النهاردة عام 1949.. تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الادنى أو اختصاراً أونروا هى وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالى 4.7 مليون لاجئ فلسطينى مسجلين لديها فى الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم. يتم تمويل الأونروا بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التى تقدمها الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة، تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مثل هذا اليوم 8 ديسمبرعام 1949.

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